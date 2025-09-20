Sconfitta pesante per il Forlì mister Miramari amareggiato | Non ce lo possiamo permettere

Forlitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitta pesante da digerire ma soprattutto da analizzare quella che il Forlì ha rimediato venerdì allo stadio "Romeo Neri" contro i padroni di casa del Rimini. Nonostante una situazione societaria traballante unita alla contestazione della piazza, la formazione di casa si è imposta per 1 a 0. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sconfitta - pesante

Milan-Cremonese 1-2: prima sconfitta pesante per Allegri | PM News

Baroni ripensa al pesante KO contro l’Inter: «Non possiamo permetterci certi errori, il dolore della sconfitta deve lasciare spazio al lavoro. Asllani ha voluto fortemente essere qui»

Il Sudafrica distrugge gli All Blacks a Wellington (10-43): la più pesante sconfitta di sempre

Cerca Video su questo argomento: Sconfitta Pesante Forl236 Mister