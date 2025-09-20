Il Milan, nonostante un avvio di stagione tutt’altro che negativo, sembra essere arrivato a una decisione pesante. Il Milan, dopo l’amara sconfitta casalinga contro la Cremonese, ha conquistato due vittorie consecutive molto importanti e pesanti. Specialmente in fase difensiva, Massimiliano Allegri e il suo staff hanno migliorato considerevolmente la rosa rossonera, con i giocatori in campo che appaiono certamente molto ordinati. Senza contare, poi, che avere un calciatroe dentro il campo e lo spogliatoio come Luka Modric è certamente un fattore in più da tenere assolutamente in considerazione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sconcerto Milan, Allegri furioso: la reazione è senza precedenti