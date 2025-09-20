Scomparsa di Paola Casali L' indagato fa scena muta dinanzi ai Pm
Arezzo, 20 settembre 2025 – Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai PM A distanza di 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, continuano le indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento guidate dal Procuratore Giovanni Di Leo. Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un sessantenne originario siciliano, ma da anni residente nell'aretino, sul quale sin dall'inizio si sono concentrati i sospetti degli investigatori. L'uomo da subito aveva negato di conoscere la donna, ma messo alle strette dai tabulati telefonici e dalla sua contestuale presenza nel luogo e nel giorno della scomparsa (20 febbraio 2011), cambiò versione affermando di conoscere Paola Casali, ma di non avere con lei nessuna relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scomparsa - paola
Addio a Paola Mauriello: il basket italiano piange l’ex azzurra scomparsa a 44 anni
Nel novembre del 2022, circa un anno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin regalò un proprio telefono a una conoscente, la youtuber Paola Calabrese Vai su Facebook
Scomparsa di Paola Casali, 14 anni dopo resta il mistero: l’indagato di Arezzo sceglie il silenzio; Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai Pm; Scomparsa di Paola Casali: il compagno in silenzio davanti ai pm.
Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai Pm - Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un sessantenne originario siciliano, ma da anni residente nell'aretino ... Secondo lanazione.it
La scomparsa di Paola Casali a Licata, l’indagato non risponde - AGRIGENTO – A 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, continuano le indagini da parte della Procura di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo. Riporta livesicilia.it