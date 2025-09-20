Arezzo, 20 settembre 2025 – Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai PM A distanza di 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, continuano le indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento guidate dal Procuratore Giovanni Di Leo. Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un sessantenne originario siciliano, ma da anni residente nell'aretino, sul quale sin dall'inizio si sono concentrati i sospetti degli investigatori. L'uomo da subito aveva negato di conoscere la donna, ma messo alle strette dai tabulati telefonici e dalla sua contestuale presenza nel luogo e nel giorno della scomparsa (20 febbraio 2011), cambiò versione affermando di conoscere Paola Casali, ma di non avere con lei nessuna relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

