Scomparsa di Paola Casali dopo 14 anni l’indagato convocato in procura | sceglie il silenzio
AGRIGENTO – A distanza di 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, la Procura della Repubblica di Agrigento, guidata dal procuratore Giovanni Di Leo, prosegue le indagini. Nella giornata di ieri è stato sentito in procura l’unico indagato, un sessantenne siciliano residente da tempo in provincia di Arezzo. L’uomo, già finito nel mirino degli investigatori sin dall’inizio, si è presentato con il suo difensore ma ha scelto di non rispondere alle domande dei magistrati. In passato aveva negato di conoscere la donna, salvo poi ammettere il contrario dopo la scoperta di tabulati telefonici che lo collocavano a Licata il 20 febbraio 2011, giorno della scomparsa della 49enne. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: scomparsa - paola
Addio a Paola Mauriello: il basket italiano piange l’ex azzurra scomparsa a 44 anni
Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai Pm
Nel novembre del 2022, circa un anno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin regalò un proprio telefono a una conoscente, la youtuber Paola Calabrese Vai su Facebook
Scomparsa di Paola Casali, 14 anni dopo resta il mistero: l’indagato di Arezzo sceglie il silenzio; Scomparsa di Paola Casali: il compagno in silenzio davanti ai pm; Scomparsa di Paola Casali: dopo 14 anni l’indagato si avvale della facoltà di non rispondere.
Scomparsa di Paola Casali, dopo 14 anni la Procura di Agrigento convoca l’unico indagato ma fa scena muta - Proseguono le indagini sulla scomparsa di Paola Casali, avvenuta nel 2011, convocato l’unico indagato, un 60enne residente in Toscana. Riporta newsicilia.it
Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai Pm - Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un sessantenne originario siciliano, ma da anni residente nell'aretino ... Scrive lanazione.it