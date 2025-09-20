Scippano una donna al supermercato e tentano di usare il suo bancomat | arrestati

Rubano una borsa a una donna al supermercato e tentano di prelevare con il suo bancomat ma vengono fermati e arrestati. L'episodio risale ad alcuni giorni fa, il 17 settembre, a Castelletto Ticino.Cosa è successoTre uomini sudamericani hanno scippato una donna a Castelletto, nel posteggio di un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it