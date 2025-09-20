Scippano una donna al supermercato e tentano di usare il suo bancomat | arrestati
Rubano una borsa a una donna al supermercato e tentano di prelevare con il suo bancomat ma vengono fermati e arrestati. L'episodio risale ad alcuni giorni fa, il 17 settembre, a Castelletto Ticino.Cosa è successoTre uomini sudamericani hanno scippato una donna a Castelletto, nel posteggio di un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: scippano - donna
Scippano la catenina da 4mila euro a una donna in centro a Torino, il marito tenta di bloccare i malviventi
Scippano una donna al supermercato a Castelletto Ticino, poi tentano di prelevare al bancomat: arrestati
+++ Altro scippo di orologio a Porto Cervo: inseguiti e fermati due francesi +++ Strappato dal polso di una donna un Rolex Vai su Facebook
Scippano una donna al supermercato a Castelletto Ticino, poi tentano di prelevare al bancomat: arrestati; Scippano una donna al supermercato e tentano di usare il suo bancomat: arrestati; Scippano una donna e tentano di prelevare. Arrestati 3 sudamericani a Sesto Calende.
Scippano una donna al supermercato a Castelletto Ticino, poi tentano di prelevare al bancomat: arrestati - I malviventi intercettati a Sesto Calende mentre uno tentava di usare la carta rubata. Segnala msn.com
Scippano una donna al centro commerciale e fuggono in automobile inseguiti dai Carabinieri - Mattina movimentata quella di oggi, sabato 20 settembre a Castelletto Ticino, in provincia di Varese, dove tre cittadini sudamericani hanno scippato una donna n ... Si legge su settenews.it