Scippano una donna al supermercato a Castelletto Ticino poi tentano di prelevare al bancomat | arrestati
Varese – Scippo lampo nel parcheggio di un supermercato, poi la corsa verso il bancomat per tentare di prelevare denaro contante con la carta della vittima. È finita male per tre cittadini sudamericani residenti a Milano, arrestati dai carabinieri con le accuse di furto con strappo, indebito utilizzo di carta di credito e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti sabato mattina tra Castelletto Ticino e Sesto Calende. I tre malviventi, a bordo di un’automobile, hanno individuato il bersaglio nel parcheggio del supermercato: una donna di 61 anni intenta a caricare le buste della spesa nella propria vettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
