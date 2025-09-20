Varese – Scippo lampo nel parcheggio di un supermercato, poi la corsa verso il bancomat per tentare di prelevare denaro contante con la carta della vittima. È finita male per tre cittadini sudamericani residenti a Milano, arrestati dai carabinieri con le accuse di furto con strappo, indebito utilizzo di carta di credito e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti sabato mattina tra Castelletto Ticino e Sesto Calende. I tre malviventi, a bordo di un’automobile, hanno individuato il bersaglio nel parcheggio del supermercato: una donna di 61 anni intenta a caricare le buste della spesa nella propria vettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scippano una donna al supermercato a Castelletto Ticino, poi tentano di prelevare al bancomat: arrestati