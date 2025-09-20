Sciopero per Gaza | oltre ai bus stop anche alla Metropolitana di Salerno
Disagi in vista per anche per i salernitani che, tra due giorni, non potranno usufruire dei mezzi pubblici di trasporto (sia su gomma che su ferro). A causa di uno sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali, che interesserà anche il Trasporto Pubblico Nazionale, dalle 00:00 del 22. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame
Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, oltre 60 manifestazioni previste. L’Usb: “Bloccheremo il Paese” - L'USB: "Saranno milioni i lavoratori che si fermeranno" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Sciopero lunedì 22 settembre 2025 per Gaza: trasporti a rischio (e non solo) - Sciopero generale di 24 ore per Gaza lunedì 22 settembre 2025, proclamato dai sindacati di base. Come scrive meteo.it