Sciopero nazionale per Gaza | il 22 settembre si blocca l’Italia
Il 22 settembre è stato proclamato uno sciopero nazionale per protestare contro la crisi umanitaria a Gaza e la posizione del governo italiano. La mobilitazione, promossa dai sindacati di base con lo slogan “Blocchiamo tutto“, mira a fermare l’economia del Paese per sollecitare un deciso intervento politico e porre fine al conflitto palestinese. L’iniziativa coinvolge . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale
Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere
Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni
Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti
? #muoversivenezia | SCIOPERO NAZIONALE 24H lunedì 22 settembre 2025 ? garantite tutte le corse in partenza dal capolinea a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 08:59 e a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 19:29. nel servizio naviga Vai su Facebook
Lunedì 22/09/2025 sciopero nazionale TPL. Sospese le limitazioni al traffico ambientali. Servizio garantito: Urbano/Metro 6-9 e 12-15 Extraurbano + Ciriè-Ceres inizio-8 e 14:30-17:30 Dettagli https://gtt.to.it/cms/ - X Vai su X
«Sciopero straordinario: l’umanità contro l’orrore»; Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento; Sciopero di 24 ore per Gaza, trasporti a rischio e mobilitazione al porto.
Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Si legge su quotidiano.net
Sciopero lunedì 22 settembre 2025 per Gaza: trasporti a rischio (e non solo) - Sciopero generale di 24 ore per Gaza lunedì 22 settembre 2025, proclamato dai sindacati di base. Lo riporta meteo.it