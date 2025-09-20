Sciopero nazionale per Gaza a rischio i trasporti | Bloccheremo il porto
”Un grande sciopero generale che bloccherà il Paese”, è quanto proclamato dal sindacato Usb per lunedì 22 settembre, con manifestazioni davanti ai principali porti del paese tra cui quello di Trieste. È infatti previsto un presidio al Varco 4 per le 10 del mattino. “Molti porti saranno bloccati -. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale
Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere
Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni
Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti
? #muoversivenezia | SCIOPERO NAZIONALE 24H lunedì 22 settembre 2025 ? garantite tutte le corse in partenza dal capolinea a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 08:59 e a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 19:29. nel servizio naviga Vai su Facebook
Lunedì 22/09/2025 sciopero nazionale TPL. Sospese le limitazioni al traffico ambientali. Servizio garantito: Urbano/Metro 6-9 e 12-15 Extraurbano + Ciriè-Ceres inizio-8 e 14:30-17:30 Dettagli https://gtt.to.it/cms/ - X Vai su X
Sciopero nazionale per Gaza, a rischio i trasporti: Bloccheremo il porto; Sciopero di 24 ore per Gaza, trasporti a rischio e mobilitazione al porto; Sciopero generale di 24 ore: trasporti pubblici a rischio anche a Bari.
Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - I sindacati di base lanciano la mobilitazione a sostegno di Gaza e della Flotilla. Da quotidiano.net
Due giorni di sciopero in Italia per Gaza: trasporti e scuole a rischio - Venerdì 19 settembre sciopero Cgil nei settori privati, lunedì 22 mobilitazione dei sindacati di base con impatto su trasporti e istituti scolastici ... Riporta laprovinciadivarese.it