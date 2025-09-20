Sciopero lunedì 22 settembre treni fermi metro bloccate e non solo Ecco tutte le città coinvolte

La giornata del 22 settembre rappresenterà un momento di forte tensione per la mobilità italiana, con uno sciopero generale proclamato da sindacati di base come USB, CUB, SGB e ADL Varese. La protesta, indetta «per l'intera giornata», nasce dalla volontà di manifestare solidarietà al popolo palestinese e di opporsi a quello che i sindacati definiscono «genocidio a Gaza» e «economia di guerra». L'iniziativa coinvolgerà settori pubblici e privati, dal trasporto ferroviario a quello urbano, dalla scuola alla logistica, con esclusione del comparto aereo.

Lunedì 22 settembre 2025 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per le province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara e Siena da parte di USB Lavoro Privato. Il servizio sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

Sarà un autunno di scioperi. Si comincia lunedì 22 settembre con treni, aerei, bus, navi e taxi - Già numerosi stop in programma fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo

Sciopero generale del 22 settembre: gli orari di treni, autobus e metro, quali sono le corse garantite - Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell'Istruzione e della ricerca