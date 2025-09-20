Sciopero lunedì 22 | personale di treni bus e metro incrocia le braccia per Gaza

Se il lunedì è il giorno più impegnativo della settimana, lo sciopero di treni, bus e metro non è esattamente il confort di cui si ha bisogno dopo il fine settimana. Per il prossimo lunedì 22 settembre, è prevista una mobilitazione nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l'intera giornata a sostegno.

In questa notizia si parla di: sciopero - luned

Lunedì 22 settembre 2025 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per le province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara e Siena da parte di USB Lavoro Privato. Il servizio sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

Sciopero generale lunedì 22 settembre | fermi treni metro e bus Da Roma a Milano tutti gli orari e le fasce di garanzia; Autolinee sciopero dei bus lunedì 22 settembre; Sciopero generale lunedì 22 settembre.

Guida allo sciopero generale del 22 settembre 2025: treni, scuola e trasporti. La lista delle manifestazioni - Diverse sigle sindacali hanno aderito all'appello dei portuali a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla: "Fermeremo il Paese".

Sciopero generale del 22 settembre: gli orari di treni, autobus e metro, quali sono le corse garantite - Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell'Istruzione e della ricerca