Sciopero generale per Gaza una sfida a Israele che è anche un problema per Meloni

Lo sciopero generale convocato dai sindacati di base per la giornata del 22 settembre, per protestare contro i massacri nella Striscia di Gaza e il ruolo dei Paesi occidentali alleati di Israele, è un momento importante sul piano politico nazionale. Per la prima volta lo strumento dello sciopero è utilizzato per un tema legato alla politica internazionale ma che, secondo i proponenti, interseca nel profondo anche le dinamiche nazionali. Cosa aspettarsi dallo sciopero generale. Nei giorni scorsi i lavoratori del Porto di Genova hanno minacciato mobilitazioni qualora la Global Sumud Flotilla fosse stata disturbata o bloccata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni; Fiom: "Venerdì quattro ore di sciopero per Gaza"; È sciopero generale per Gaza: stop trasporti, scuola e sanità.

sciopero generale gaza sfidaSciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni - Lo sciopero generale convocato dai sindacati di base per la giornata del 22 settembre per protestare contro i massacri nella Striscia di Gaza e il ruolo dei Paesi occidentali alleati di Israele è un m ... Scrive msn.com

sciopero generale gaza sfidaIl 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Secondo wired.it

