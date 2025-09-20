Sciopero generale per Gaza una sfida a Israele che è anche un problema per Meloni

Lo sciopero generale convocato dai sindacati di base per la giornata del 22 settembre, per protestare contro i massacri nella Striscia di Gaza e il ruolo dei Paesi occidentali alleati di Israele, è un momento importante sul piano politico nazionale. Per la prima volta lo strumento dello sciopero è utilizzato per un tema legato alla politica internazionale ma che, secondo i proponenti, interseca nel profondo anche le dinamiche nazionali. Cosa aspettarsi dallo sciopero generale. Nei giorni scorsi i lavoratori del Porto di Genova hanno minacciato mobilitazioni qualora la Global Sumud Flotilla fosse stata disturbata o bloccata. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un problema per Meloni

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

TSD-comunicato Sciopero Generale Le segreterie nazionali di UILCOM Uil Slc Cgil, Fistel Cisl hanno indetto il blocco degli straordinari e della reperibilità dal 3 al 28 febbraio 2025 a causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi (mancano tredicesima e stipen Vai su Facebook

REVOCA - SCIOPERO NAZIONALE GENERALE CUB TRASPORTI 24 ORE LUNEDI’ 22 SETTEMBRE. - X Vai su X

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni; Fiom: “Venerdì quattro ore di sciopero per Gaza”; È sciopero generale per Gaza: stop trasporti, scuola e sanità.

Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni - Lo sciopero generale convocato dai sindacati di base per la giornata del 22 settembre per protestare contro i massacri nella Striscia di Gaza e il ruolo dei Paesi occidentali alleati di Israele è un m ... Scrive msn.com

Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Secondo wired.it