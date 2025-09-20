Sciopero generale per Gaza una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni

Lo sciopero generale convocato dai sindacati di base per la giornata del 22 settembre per protestare contro i massacri nella Striscia di Gaza e il ruolo dei Paesi occidentali alleati di Israele è un momento importante sul piano politico nazionale. Per la prima volta lo strumento dello sciopero è utilizzato per un tema legato alla politica internazionale ma che, secondo i proponenti, interseca nel profondo anche le dinamiche nazionali. Cosa aspettarsi dallo sciopero generale del 22 settembre. Nei giorni scorsi i lavoratori del Porto di Genova hanno minacciato mobilitazioni qualora la Global Sumud Flotilla fosse stata disturbata o bloccata. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un dilemma per Meloni

