Sciopero generale per Gaza il 22 settembre oltre 60 manifestazioni previste L’Usb | Bloccheremo il Paese
“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese. I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno”. È quanto scrive l’ Unione sindacati di base presentando la giornata di sciopero generale di lunedì 22 settembre. Mobilitazione di 24 ore, proclamata dal sindacato Usb, che interesserà i settori pubblico e privato, dai trasporti alle fabbriche, dalla logistica ai porti fino alla scuola. Lo sciopero generale è stato proclamato, accogliendo l’appello lanciato dai portuali, a sostegno del popolo palestinese e della missione internazionale della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
