Sciopero generale Palestina è il nome del nostro scontento

Il 22 settembre sarà uno sciopero generale diverso dal solito. Innanzitutto perché è un lunedì. Abbiamo sentito mille volte, specialmente da “Precetto la qualunque” alias Salvini, che gli scioperi cadono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sciopero generale, Palestina è il nome del nostro scontento

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

#Sciopero generale di 24 ore #lunedì: stop di ferrovie, trasporto pubblico, scuole, università e portuali; operante il comparto aereo. L'agitazione dei sindacati di base in risposta "al genocidio a Gaza, al blocco degli aiuti e alle minacce alla Global Sumud Flotil - X Vai su X

Il Castello Volante, aderisce allo Sciopero Generale di lunedì 22 settembre 2025 per richiamare l’attenzione sul dramma che si sta consumando in Palestina. Il ruolo delle istituzioni culturali è anche quello di favorire il dialogo interculturale, la tolleranza e la co - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Easyjet a Ferragosto 2024, cancellati oltre 200 voli da e per il Portogallo: le tratte garantite.

Lunedì 22 settembre sciopero generale per la Palestina: disagi nei trasporti pure a Napoli - Proclamato dai sindacati di base uno sciopero generale a livello nazionale per la giornata di lunedì 22 settembre ... Scrive it.blastingnews.com

Guida allo sciopero generale del 22 settembre 2025: treni, scuola e trasporti. La lista delle manifestazioni - Diverse sigle sindacali hanno aderito all’appello dei portuali a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla: “Fermeremo il Paese”. Riporta quotidiano.net