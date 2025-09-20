Sciopero generale del 22 settembre | lunedì da incubo Fermi treni metro e bus | da Roma a Milano tutti gli orari e le fasce di garanzia

Leggo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale nazionale di lunedì 22 settembre 2025: sarà una giornata da incubo per chi si sposta in Italia. Lo sciopero proclamato da diversi sindacati di base. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sciopero generale del 22 settembre: lunedì da incubo. Fermi treni, metro e bus: da Roma a Milano, tutti gli orari e le fasce di garanzia

Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni; Sciopero di 24 ore per Gaza, trasporti a rischio e mobilitazione al porto; Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, oltre 60 manifestazioni previste.

sciopero generale 22 settembreIl 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Riporta wired.it

sciopero generale 22 settembreSciopero generale per Gaza il 22 settembre, oltre 60 manifestazioni previste. L’Usb: “Bloccheremo il Paese” - L'USB: "Saranno milioni i lavoratori che si fermeranno" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

