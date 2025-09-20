Sciopero generale 21 e 22 settembre i trasporti si bloccano per Gaza | orari e fasce di garanzia a Milano Roma Torino e Napoli
Il prossimo 22 settembre sarà un lunedì nero per il trasporto pubblico in tutta Italia. Oltre allo sciopero dei settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca, saranno proprio gli operatori dei trasporti a incrociare le braccia per protestare contro «l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza » e contro «l’economia di guerra». Sono numerosi i sindacati che hanno già confermato la loro adesione – Usb, Cub, Sgb, e Usi-Cit – mentre rimarrà tagliato fuori tutto il settore aereo e aeroportuale. Gli orari della protesta e la scelta dei taxi. Lo sciopero in realtà avrà inizio nelle ultime ore di domenica 21 settembre, in particolare a partire dalle 21, e durerà fino alle 20. 🔗 Leggi su Open.online
#Sciopero generale di 24 ore #lunedì: stop di ferrovie, trasporto pubblico, scuole, università e portuali; operante il comparto aereo. L'agitazione dei sindacati di base in risposta "al genocidio a Gaza, al blocco degli aiuti e alle minacce alla Global Sumud Flotil
Il Castello Volante, aderisce allo Sciopero Generale di lunedì 22 settembre 2025 per richiamare l’attenzione sul dramma che si sta consumando in Palestina. Il ruolo delle istituzioni culturali è anche quello di favorire il dialogo interculturale, la tolleranza e la co Vai su Facebook
Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni; Sciopero treni regionali 21-22 settembre: orari e cose da sapere; Da lunedì previsti scioperi per treni, bus e navi; fermi anche i taxi. Due gli stop generali.
Guida allo sciopero generale del 22 settembre 2025: treni, scuola e trasporti. La lista delle manifestazioni - Diverse sigle sindacali hanno aderito all'appello dei portuali a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla: "Fermeremo il Paese".
Sciopero 21 – 22 settembre 2025: tutti i treni garantiti - I treni si fermano 24 ore per lo sciopero del 21 e 22 settembre 2025: scopri gli orari della protesta e la lista dei treni garantiti.