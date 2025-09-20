Sciopero generale 21 e 22 settembre i trasporti si bloccano per Gaza | orari e fasce di garanzia a Milano Roma Torino e Napoli

Il prossimo 22 settembre sarà un lunedì nero per il trasporto pubblico in tutta Italia. Oltre allo sciopero dei settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca, saranno proprio gli operatori dei trasporti a incrociare le braccia per protestare contro «l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza » e contro «l’economia di guerra». Sono numerosi i sindacati che hanno già confermato la loro adesione – Usb, Cub, Sgb, e Usi-Cit – mentre rimarrà tagliato fuori tutto il settore aereo e aeroportuale. Gli orari della protesta e la scelta dei taxi. Lo sciopero in realtà avrà inizio nelle ultime ore di domenica 21 settembre, in particolare a partire dalle 21, e durerà fino alle 20. 🔗 Leggi su Open.online