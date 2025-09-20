Sciopero CGIL Paolo Capone | Non è con il caos che si affronta una guerra così sanguinosa

“È assolutamente legittimo che la CGIL scelga di manifestare, ma pensare che una mobilitazione di piazza su base regionale possa contribuire a risolvere una situazione complessa come quella di Gaza è, purtroppo, riduttivo, creando solo un grandissimo caos e disagio ai cittadini e lavoratori. Oggi i palestinesi sono ostaggi di Hamas: non possiamo affrontare una guerra così sanguinosa con semplici dichiarazioni di intenti. La condanna deve essere netta, ma il livello di intervento necessario è internazionale ed europeo, non certo a carico dei singoli lavoratori italiani”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, intervenuto a TgCom24, in merito allo sciopero indetto dalla CGIL, in particolare previsto lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sciopero CGIL. Paolo Capone: “Non è con il caos che si affronta una guerra così sanguinosa”

