Sciopero CGIL Paolo Capone Leader UGL | Non è con il caos che si affronta una guerra così sanguinosa

Iltempo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È assolutamente legittimo che la CGIL scelga di manifestare, ma pensare che una mobilitazione di piazza su base regionale possa contribuire a risolvere una situazione complessa come quella di Gaza è, purtroppo, riduttivo, creando solo un grandissimo caos e disagio ai cittadini e lavoratori. Oggi i palestinesi sono ostaggi di Hamas: non possiamo affrontare una guerra così sanguinosa con semplici dichiarazioni di intenti. La condanna deve essere netta, ma il livello di intervento necessario è internazionale ed europeo, non certo a carico dei singoli lavoratori italiani”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, intervenuto a TgCom24, in merito allo sciopero indetto dalla CGIL, in particolare previsto lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

