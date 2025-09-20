Sciopero 22 settembre | stop mezzi pubblici ecco le fasce orarie di garanzia
Lunedì 22 settembre 2025 l’Italia si ferma per uno sciopero generale che coinvolgerà trasporti e servizi. La protesta, indetta da USB e altre sigle sindacali di base, interesserà treni, taxi e il trasporto pubblico locale per l’intera giornata. Previste fasce orarie di garanzia per limitare i disagi ai cittadini, con modalità che variano a livello . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre
Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"
Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”
AVVISO Lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale in solidarietà con il popolo palestinese, l'Istituto resterà chiuso. L'attività riprenderà regolarmente da martedì 23 Vai su Facebook
Se il nostro Governo non vuole interrompere le relazioni con Israele, dobbiamo essere noi a farlo. Il 22 settembre sciopero generale per la #Palestina, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio e il silenzio del Governo italiano. @Col - X Vai su X
Sciopero generale 22 settembre 2025, 24 ore di stop/ Si fermano anche i treni Trenord e ATM: le info - Nella giornata di lunedì 22 settembre 2025 andrà in scena uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche i trasporti pubblici ... Lo riporta ilsussidiario.net
Sciopero generale del 22 settembre, stop anche per i treni - Dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di lunedì 22 settembre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del ... 055firenze.it scrive