Sciopero 22 settembre | stop mezzi pubblici ecco le fasce orarie di garanzia

Scuolalink.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 22 settembre 2025 l’Italia si ferma per uno sciopero generale che coinvolgerà trasporti e servizi. La protesta, indetta da USB e altre sigle sindacali di base, interesserà treni, taxi e il trasporto pubblico locale per l’intera giornata. Previste fasce orarie di garanzia per limitare i disagi ai cittadini, con modalità che variano a livello . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - settembre

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere; Sciopero generale 22 settembre: ecco chi si ferma; Sciopero mezzi Roma 22 settembre 2025, orari garantiti.

Sciopero generale 22 settembre 2025, 24 ore di stop/ Si fermano anche i treni Trenord e ATM: le info - Nella giornata di lunedì 22 settembre 2025 andrà in scena uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà anche i trasporti pubblici ... Lo riporta ilsussidiario.net

Sciopero generale del 22 settembre, stop anche per i treni - Dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di lunedì 22 settembre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del ... 055firenze.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero 22 Settembre Stop