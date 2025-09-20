Schlein | Meloni venga in aula su sanzioni a Israele o stop voti
Parma, 20 set. (askanews) - "Non siamo disponibili a continuare come se nulla fosse con le votazioni martedì" in aula, se Meloni non viene in Parlamento "a dirci come voterà il governo italiano sulle sanzioni al governo israeliano proposte dalla Commissione Europea" e "a fronte dei tank che sono entrati a Gaza". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine di un appuntamento al Festival di Open a Parma. "Non siamo disponibili a continuare come fosse nulla con le votazioni martedì - ha spiegato Schlein - perché il governo non sta rispondendo da una settimana a una richiesta delle opposizioni molto semplice: che Giorgia Meloni venga in Parlamento a dirci come voterà il governo italiano sulle sanzioni al governo israeliano che sono state proposte dalla Commissione Europea e come voterà in questi giorni anche a New York, dove è in discussione il riconoscimento dello stato di Palestina".
