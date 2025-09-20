Schlein attacca Fitto | Non è normale apprendere dai giornali la posizione del governo su Gaza

«Non è normale che abbiamo appreso dai giornali che Fitto, che peraltro non è lì a rappresentare né il suo partito né il suo governo, sia uscito dalla discussione sulle sanzioni proposte dalla Commissione europea contro il governo israeliano e contro i crimini che sta perpetrando a Gaza come in Cisgiordania». Così la segretaria Elly Schlein a Pergola (Pesaro Urbino) durante un tour elettorale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Schlein attacca Fitto: “Non è normale apprendere dai giornali la posizione del governo su Gaza”

In questa notizia si parla di: schlein - attacca

Autostrade, aumento pedaggi dal 1° agosto. Salvini si oppone e chiede di ritirare l'emendamento. Schlein attacca: «Non ci fidiamo più»

Autostrade, aumento pedaggi dal 1° agosto. Salvini chiede di ritirare l'emendamento. Schlein attacca: «Non ci fidiamo più»

Gentiloni attacca il Pd? “Colpa della Meloni”. L’intervistona a orecchie tappate della Schlein al “Corriere”

Verso il voto: il Pd attacca sulla sanità: "Occhiuto ha fallito". In attesa di Elly Schlein che domenica sarà a Cosenza. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/verso-il-voto-il-pd-attacca-sulla-sanita-occhiuto-ha-fallito-e9499e4c-9fc7-4740-bc55-18154f4e Vai su Facebook

Meloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni | E Schlein lancia la sfida su sanità e salari - X Vai su X

Schlein attacca Fitto: “Non è normale apprendere dai giornali la posizione del governo su Gaza” - «Non è normale che abbiamo appreso dai giornali che Fitto, che peraltro non è lì a rappresentare né il suo partito né il suo governo, sia uscito dalla ... Lo riporta msn.com

Guerra a Gaza, Meloni: "Condanniamo le decisione di Israele". Schlein attacca: "È arrivata tardi" - Guerra a Gaza, Schlein: "Meloni rompe il silenzio ma tardi, dica come intende fermare Netanyahu" "Meloni oggi ha rotto tardivamente il suo silenzio sull’occupazione di Gaza con parole che sembrano ... Riporta affaritaliani.it