Schianto tra un'auto e una moto a Carobbio degli Angeli | è morto un 55enne

La scorsa notte un uomo di 55anni è morto nello schianto tra un'auto e una moto a Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo. Sono rimaste illese le altre due persone coinvolte nell'incidente: un 44enne e una 46enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

