Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto | muore un uomo di 55 anni

Carobbio degli Angeli (Bergamo), 20 settembre 2025 – Tragedia nella notte a Carobbio degli Angeli, nella bergamasca, lungo la variante di Cicola. Un uomo di 55 anni è morto, mentre altre due persone coinvolte (un uomo di 44 anni e una donna di 46) sono rimaste illese. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. A rimanere a terra, come detto, il 55enne. Sul posto sono arrivati l’automedica e l’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

