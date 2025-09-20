Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto | muore un uomo di 55 anni
Carobbio degli Angeli (Bergamo), 20 settembre 2025 – Tragedia nella notte a Carobbio degli Angeli, nella bergamasca, lungo la variante di Cicola. Un uomo di 55 anni è morto, mentre altre due persone coinvolte (un uomo di 44 anni e una donna di 46) sono rimaste illese. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. A rimanere a terra, come detto, il 55enne. Sul posto sono arrivati l’automedica e l’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: schianto - notte
Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati
Schianto nella notte: auto finisce fuori strada e si ribalta
Schianto nella notte: ragazzo di 27 anni in ospedale
Tragico schianto nella notte nel Palermitano LEGGI QUI https://www.palermolive.it/incidente-mortale-a-isola-delle-femmine-cade-con-la-moto-e-sbatte-la-testa-la-vittima-un-43enne/ #palermo #isoladellefemmine #incidentemortale #palermolive Vai su Facebook
Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto: muore un uomo di 55 anni; Carobbio degli Angeli, scontro tra auto e moto nella notte: muore un 55enne; Grave incidente nella notte a Carobbio degli Angeli: ferito un 18enne in moto.
Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto: muore un uomo di 55 anni - Carobbio degli Angeli (Bergamo), 20 settembre 2025 – Tragedia nella notte a Carobbio degli Angeli, nella bergamasca, lungo la variante di Cicola. Si legge su ilgiorno.it
Carobbio, schianto contro un'auto: muore motociclista di 55 anni - A Carobbio degli Angeli, lungo via Variante di Cicola, è morto un motociclista di 55 anni nello schianto tra la sua moto e un'auto. Lo riporta bergamo.corriere.it