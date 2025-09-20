Schianto frontale doppia tragedia a Pisa Il babbo di Leonardo | Nessuna speranza

Pisa, 20 settembre 2025 – Pisa sanguina, come un solo cuore spezzato per Leonardo e Jacopo, due adolescenti travolti da un destino di dolore. Hanno 16 e 17 anni, frequentano il Buonarroti e il Da Vinci-Fascetti. Studenti, ragazzi, una passione per le due ruote. Mercoledì sera, le loro moto si scontrano frontalmente in un piazzale in zona Ikea: un impatto che ha tolto la vita a Jacopo Gambini e che ha spezzato anche quella di Leonardo Renzoni. “Nessuna speranza – spiega il padre Michelangelo nella tarda serata di ieri –. Le condizioni sono irreversibili. Saranno donati gli organi, un ultimo atto d’amore”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto frontale, doppia tragedia a Pisa. Il babbo di Leonardo: “Nessuna speranza”

In questa notizia si parla di: schianto - frontale

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

Drammatico scontro frontale tra due auto. Pesante il bilancio: tre feriti ricoverati in codice rosso. Lo schianto tra Colleferro e Artena

Schianto frontale tra auto, ferite tre persone

Schianto frontale sulla SP40, Marino non ce l'ha fatta https://vivere.me/gcgS #incidente #sp40 #fossombrone - X Vai su X

Schianto frontale sulla SP40, Marino non ce l'ha fatta https://vivere.me/gcgS #incidente #sp40 #fossombrone Vai su Facebook

Doppia tragedia sulle strade. Due giovani vite spezzate; Pisogne, frontale fra moto e auto: muore centauro di 53 anni; Casamassima, perde il controllo dell'auto sulla statale: morto 23enne.

Schianto frontale sulla via Giuseppina: muore una 42enne - A stroncare quella della cremonese Agata Ottardi (conosciuta dagli amici con il nome di Ilaria ), all’età di 42 anni, è stato lo scontro ... Segnala laprovinciacr.it

Tragedia al Cassinino: ecco chi sono i tre morti nello schianto frontale tra auto e scooter - Sullo scooter c’erano Sara Manstretta, una donna che aveva 47 anni e abitava alla frazione Cascine Calderari di Certosa e il marito Claudio Marchesi anche lui 47enne. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it