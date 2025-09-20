Schianto atroce contro un’auto Nicola muore a 18 anni | stava facendo le consegne con la sua bici

Un venerdì sera trasformato in tragedia: ieri, 19 settembre, Andria ha perso un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Nicola Casucci ed era un rider. Stava lavorando, consegnando in sella alla sua bici, quando un incidente lo ha strappato alla vita. Lo schianto nel cuore di Andria. L’impatto fatale è avvenuto in viale Virgilio, all’incrocio con via Ospedaletto e viale Orazio, una zona centrale della città. Nicola stava pedalando, probabilmente diretto a un’altra consegna, quando si è scontrato con un’auto guidata da una giovane di 28 anni. Lo scontro è stato violentissimo. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del 118, le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

