Schiaffo alla staffetta azzurra respinto il ricorso dell’Italia La rabbia di Jacobs sul contatto in gara | Mai vista una cosa così – Il video

Niente da fare per la 4×100 maschile italiana. Il ricorso presentato alla giuria, dopo il contatto tra Marcell Jacobs e il sudafricano Dambile al momento del primo cambio della staffetta, è stato respinto dalla giuria dei Mondiali di Tokyo. A darne l’ufficialità è il presidente della Federazione italiana atletica, Stefano Mei: «Abbiamo presentato appello ma con minime possibilità di vincerlo. Quindi direi che l’Italia chiude al sesto posto la propria batteria con il tempo di 38?52 che gli preclude l’accesso alla finale». La staffetta degli azzurri e la delusione. Il quartetto è stato eliminato con il sesto tempo in batteria. 🔗 Leggi su Open.online

