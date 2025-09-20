Schernirli o fare finta di niente non è una soluzione La Società italiana di pediatria consiglia le giuste strategie per affrontare il problema del sovrappeso nei bambini
«B asta mangiare, non vedi che pancia hai?» è una delle frasi che nessuno dovrebbe mai rivolgere a un figlio sovrappeso. Colpevolizzare, giudicare, prendere in giro sull’aspetto fisico non ottiene altro risultato che rendere più insicuri, più ansiosi e a rischio di sviluppare disturbi alimentari. Obesità, una patologia da riconoscere e un’emergenza da affrontare X Leggi anche › Giocare è il primo antidoto all’obesità Ma anche far finta di niente, aspettando che la situazione si risolva da sé, è problematico: perché si finisce per lasciar solo un bambino, magari bersaglio delle prese in giro dei coetanei per i suoi chili in più. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: schernirli - fare
Sabato 22 e domenica 23 Agosto, cosa fare in città per continuare a sentirsi in vacanza? Che tu abbia 10 anni o 30 All'Europarkmilano di Segrate zona Idroscalo abbiamo giostre per tutte le età! Autoscontri per adulti e bambini, mini calci per bambini e calci pe Vai su Facebook