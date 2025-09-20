Scende dall'auto del marito e attraversa la strada ma viene investita e muore | chi era Luciana Cibolini

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Luciana Cibolini e aveva 83 anni la donna che ieri è stata investita ed è morta a Cremona. Era una commerciante in pensione: al momento dell'incidente stava attraversando la strada per andare dal parrucchiere, dopo che il marito l'aveva fatta scendere dall'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

