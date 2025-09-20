Scende dall'auto del marito e attraversa la strada ma viene investita e muore | chi era Luciana Cibolini

Si chiamava Luciana Cibolini e aveva 83 anni la donna che ieri è stata investita ed è morta a Cremona. Era una commerciante in pensione: al momento dell'incidente stava attraversando la strada per andare dal parrucchiere, dopo che il marito l'aveva fatta scendere dall'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cremona, 83enne scende dall'auto del marito e attraversa per andare dal parrucchiere ma viene investita e muore - Non c'è stato niente da fare per Luciana Cibolini, la pensionata è morta sul colpo dopo essere stata investita pochi minuti prima delle 10 in via Buoso da Dovara, via a senso unico che dà su Porta Rom ... Si legge su milano.corriere.it

Luciana Cibolini investita e uccisa a Cremona davanti al marito: la famiglia aveva perso da poco il figlio - Stava andando dalla parrucchiera in via Buoso da Dovara. Lo riporta msn.com