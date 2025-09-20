Scattano le ricerche per un uomo dato per disperso | rintracciato sta bene

Paura per un fungiatt dato per disperso e poi rintracciato: si trovava già a casa e stava bene. Le ricerche erano scattate nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, nei boschi della Valsassina. Diversi uomini e mezzi dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e del 118 si sono concentrati nella zona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: scattano - ricerche

“Aiutateci, vi prego”. Scompare nel nulla a soli 18 anni: scattano le ricerche disperate in Italia

Gommone alla deriva in mezzo al mare, scattano le ricerche con l'elicottero

Esce di casa per cercare funghi e sparisce, scattano le ricerche con droni ed elicottero: trovato dopo ore

GALATINA La proprietaria denuncia il furto, scattano le ricerche: un militare in servizio all’aeroporto “Fortunato Cesari” individua l’auto sospetta, intervento congiunto delle pattuglie e blocco del veicolo nel parcheggio dello scalo; l’uomo, alla guida, finisce i Vai su Facebook

Coppia di anziani esce di casa e sparisce: scattano le ricerche, ritrovati https://ift.tt/cxJLr89 https://ift.tt/o3JhkRz - X Vai su X

Scattano le ricerche per un uomo dato per disperso: rintracciato, sta bene; San Nazzaro, dalle acque del Po affiora un cadavere; Uomo disperso all’Elba, scattano le ricerche.

Turista scompare dopo l’escursione, lo ritrovano senza vita su un costone roccioso: ecco chi è la vittima - L’uomo non era rientrato in hotel per la notte facendo scattare l’allarme che ha dato il via alle ricerche coordinate dalla Prefettura ... Secondo msn.com

Como, smartwatch lancia SOS per una caduta: scattano le ricerche nei boschi, ma l'uomo era a casa e dormiva - Lo smartwatch di un uomo ha inviato un SOS per una presunta caduta, scatenando una vasta operazione di ... Si legge su affaritaliani.it