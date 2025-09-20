L’attesa è finita: dopo le prime due giornate di Coppa Toscana, anche i campionati di Prima e Seconda Categoria sono pronti a prendere il via. L’appuntamento è per domani alle 15,30. Partendo dal campionato di Prima Categoria, occhio al girone B: il Maliseti Seano che ha da poco festeggiato il mezzo secolo di attività riceverà la Stella Rossa di Castelfranco di Sotto, mentre il Viaccia di Marchiseppe attende al Ribelli l’AM Aglianese che ha come direttore generale lo "storico" tecnico del Prato Vincenzo "Ciccio" Esposito. Trasferta pisana per il Prato Nord, atteso dal San Miniato Romaiano. La Pietà 2004 neopromossa partirà invece da Margine Coperta, dove se la vedrà con il Marginone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta il campionato. Subito i super derby