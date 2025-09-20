Scarecrow nel reboot di batman | tutto quello che c’è da sapere
Il mondo dei fumetti vede un importante ritorno di uno dei personaggi più iconici di Batman, con un reboot che promette di rinnovare le sue origini e portare nuove sfumature alla sua storia. Dopo oltre ottantacinque anni, la figura del criminale più famoso dell'universo DC si reinventa in una narrazione che combina elementi classici e innovativi, lasciando i lettori entusiasti e curiosi di scoprire le evoluzioni future. il nuovo capitolo di batman: seconda notte. Il rilancio prende forma con il primo numero della serie sequel, intitolato The Bat-Man: Second Knight, scritto da Dan Jurgens e illustrato da Mike Perkins.
In questa notizia si parla di: scarecrow - reboot
