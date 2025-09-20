Scandone Avellino vittoria netta nell’ultimo test | battuta Benevento 88-71
La Scandone Avellino conclude l’ultima amichevole precampionato con una vittoria convincente: 88-71 il risultato finale al PalaDelMauro contro la Miwa Cestistica Benevento.Al termine della gara, il tecnico dei biancoverdi, Titto Carone, ha così commentato la prestazione della squadra:Le parole. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
