In vista del turno infrasettimanale di mercoledì, molte partite della 3ª giornata sono state anticipate a oggi pomeriggio. Queste le partite del girone E in programma alle 15. Prato-Scandicci (arbitro: Dania di Milano). Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale contro il Terranuova Traiana, lo Scandicci di mister Taccola arriva sul campo del Prato con l’obiettivo di confermare il suo buon momento. I primi tre punti hanno portato una vera e propria iniezione di fiducia, un ritorno alle certezze che ha alzato l’umore e l’entusiasmo di tutta la squadra. L’allenatore Mirko Taccola non ha dubbi: "squadra che vince non si cambia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scandicci cerca conferme. Il San Donato una vittoria