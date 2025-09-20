Scandicci cerca conferme Il San Donato una vittoria
In vista del turno infrasettimanale di mercoledì, molte partite della 3ª giornata sono state anticipate a oggi pomeriggio. Queste le partite del girone E in programma alle 15. Prato-Scandicci (arbitro: Dania di Milano). Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale contro il Terranuova Traiana, lo Scandicci di mister Taccola arriva sul campo del Prato con l’obiettivo di confermare il suo buon momento. I primi tre punti hanno portato una vera e propria iniezione di fiducia, un ritorno alle certezze che ha alzato l’umore e l’entusiasmo di tutta la squadra. L’allenatore Mirko Taccola non ha dubbi: "squadra che vince non si cambia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scandicci - cerca
. ATTENZIONE Gatta soccorsa domenica 14 settembre a Scandicci in via Pisana 151- 155 altezza Chiesa di Casellina Si cercano I padroni Chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 il 3299518935 Vai su Facebook
Volley mercato 2025/26: il tabellone dei movimenti in Serie A1; Scandicci e San Donato Tavarnelle ieri in campo: finisce senza reti l'allenamento congiunto; Settignanese, le conferme degli storici ed il mister esordiente: 8 nuovi acquisti, si punta sui giovani.
Scandicci cerca conferme. Il San Donato una vittoria - In vista del turno infrasettimanale di mercoledì, molte partite della 3ª giornata sono state anticipate a oggi pomeriggio. sport.quotidiano.net scrive
S. Donato nel nido dell’Aquila. Scandicci non vuole sbagliare - I riflettori sono puntati su due sfide del girone E, quelle del San Donato Tavarnelle che gioca a Montevarchi e del d ... Scrive lanazione.it