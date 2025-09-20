Scale mobili | Antoci e l' antimafia UE Musolino e il peccato originale l' Amam e la toppa peggio del buco

Messinatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 SU: ANTOCI E L’ANTIMAFIA EUROPEAIn salita l’eurodeputato messinese Beppe Antoci (M5S), che ha scelto la sua città quale sede del convegno che ha posto le basi per un’antimafia dell’Unione Europea. Il dibattito è stato fortemente voluto da Antoci, dal procuratore di Messina Antonio D’Amato e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scale - mobili

Scale mobili fuori servizio. La riattivazione slitta ancora. Malumori tra i pendolari

Perché in metropolitana molte scale mobili non funzionano

Cortona, ampliamento dell’orario di funzionamento delle scale mobili

Scale mobili: Antoci e l'antimafia UE, Musolino e il peccato originale, l'Amam e la toppa peggio del buco.

Europee, Conte (M5s): "Candidiamo Giuseppe Antoci, campione antimafia" - Europee, Conte: "Candidiamo Giuseppe Antoci, campione antimafia" La corsa alle Europee continua, e i partiti sono a caccia degli ultimi candidati che completino la propria schiera. Si legge su affaritaliani.it

Chi è Antoci, campione dell'antimafia che disse no al Pd e ora si candida con il M5s - Ma bisogna farlo nel momento giusto e con le persone giuste". Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Scale Mobili Antoci Antimafia