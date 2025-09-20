Scafati la Rai fa tappa al Santuario della Madonna dei Bagni

Per la prima volta, la Rai trasmetterà in diretta la santa messa domenicale del Santuario della Madonna dei Bagni di Scafati: un evento storico per il territorio, previsto nei mesi prossimi al Natale, in un’atmosfera di profonda spiritualità e bellezza. A breve, sarà possibile conoscere la data. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

