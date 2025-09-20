Sbancamento senza alcuna autorizzazione in un’area vincolata | nei guai un imprenditore scatta il sequestro
Controlli serrati contro gli illeciti ambientali da parte del personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, nelle Riserve Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita Marzano. Insieme con il personale del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Eboli, maxi sbancamento abusivo sul Sele: scatta il sequestro dell’area, denunciato imprenditore - Individuati i responsabili di un vasto sbancamento di circa 2000 mq che aveva completamente distrutto la vegetazione spondale e ripariale del fiume Sele ... Riporta infocilento.it
Costruzioni senza autorizzazione paesaggistica, 29 indagati - Attività urbanistico edilizia in assenza di autorizzazione paesaggistica e lottizzazione abusiva. Scrive ansa.it