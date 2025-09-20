Sbagliato cercare nel film una biografia della più grande attrice italiana di tutti i tempi perché il regista vuole usare gli ultimi anni della diva per affrontare i temi che l’hanno resa eterna

D USE Genere: Dramma tra destino e affetti Regia: Pietro Marcello Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Vincenzo Nemolato, Noémie Lvovsky Sbagliato cercare nel film una biografia della più grande attrice italiana di tutti i tempi perché il regista vuole usare gli ultimi anni della diva (prima della sua partenza per gli States dove morirà) per affrontare i temi che l'hanno resa eterna: la forza dell'Arte capace di piegare ai propri voleri anche la Vita e il tentativo della Politica di impossessarsi della sua vicenda.

