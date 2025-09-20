Sassuolo quante gioie passate con l’Inter
L’ultimo ‘colpo’ del Sassuolo dentro il San Siro nerazzurro risale a poco meno di 2 anni fa. E fu più audace dell’ultimo dei soliti ignoti, tanto fu contro pronostico. Era il 27 settembre 2023, il Sassuolo di Dionisi vinse grazie ad un gol di Domenico Berardi che inchiodò sul 2-1 una partita già ‘scossa’ da Dumfries e Bajrami ma che non portò fortuna a nessuno, se non all’Inter. Berardi, infatti, si farà male il marzo successivo consegnandosi suo malgrado a otto mesi di stop e il Sassuolo, anche se batterà i nerazzurri, poi campioni d’Italia, pure al ritorno, a maggio, retrocederà. Sono, gli ultimi due incroci, paradigmatici rispetto ad un incrocio mai banale, che domenica va in scena per la 23ma volta e racconta un verità a sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
