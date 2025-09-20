Sarri Nel derby in campo per lottare per il nostro popolo
"Non mi interessa se la Roma è favorita, giocare alle 12.30 sconfitta per le istituzioni" ROMA - "La Roma parte in vantaggio? Non mi importa nulla. Il derby è il derby, una partita particolare, estremamente sentita, una delle più sentite al mondo. Il livello di adrenalina è alto, la componente emoti.
Fenerbahce-Lazio, tra Mou e Sarri un altro derby da Champions: le quote
Sarri: "Il derby è massacrante. Faremo di tutto per recuperare Rovella e Castellanos"
Sarri: “Il derby è massacrante, non ho certezza di avere Rovella e Castellanos”
