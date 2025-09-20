Sarri | Giocare alle 12.30? Una sconfitta per il calcio Per il derby si può morire in campo

Il tecnico dei biancocelesti ha parlato alla vigilia della partita con la Roma: "Mi ricordo solo il derby perso. Nutro un profondo affetto Gasperini". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarri: "Giocare alle 12.30? Una sconfitta per il calcio... Per il derby si può morire in campo"

In questa notizia si parla di: sarri - giocare

Lazio, Provstgaard: "Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico. Sarri e Baroni molto diversi"

Albiol: «Voglio giocare ancora, magari in Italia. Sarri? È un casino parlare con lui, non ha Whatsapp»

Prandelli: "Gasperini non ha filtri. Sarri? Ha un'idea chiara su come giocare" Vai su Facebook

#Prandelli: "#Gasperini non ha filtri. #Sarri? Ha un'idea chiara su come giocare" - X Vai su X

Calcio, Sarri: ‘Derby alle 12:30 è una sconfitta per il calcio’.

Calcio, Sarri: ‘Derby alle 12:30 è una sconfitta per il calcio’ - (askanews) – Alla vigilia del derby della Capitale, Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Lazio e Roma, in programma domani alle 12:30 allo Stadio Olimpico. Riporta askanews.it

Sarri duro: "Questa è una sconfitta per il calcio, si può morire di caldo" - Maurizio Sarri ha parlato del derby capitolino che si giocherà nella giornata di domani contro la Roma di mister Gian Piero Gasperini. Secondo msn.com