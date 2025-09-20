Sapori e tradizioni, la Guastedda cammaratese protagonista de “Le vie del cibo della lunga vita”.

Il tour de “Le vie del cibo della lunga vita”, promosso dalla Smap e dall’assessorato regionale all’Agricoltura per valorizzare la tradizione culinaria sicana all’interno della dieta mediterranea, ha fatto tappa anche a Cammarata dove cultura, gastronomia e divertimento si sono intrecciati in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it