Sapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3 | le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025

Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di “ Sapiens – Un solo pianeta ” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica torna in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, sabato 20 settembre 2025. Sapiens Un solo pianeta su Rai3: i temi e le anticipazioni di sabato 20 settembre 2025. Stasera, sabato 20 settembre 2025, dalle ore 21.20 su Rai3 appuntamento con l’ottava stagione di “ Sapiens – Un solo pianeta “, il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Mario Tozzi. Anche questa sera il geologo torna a condividere con i telespettatori le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025

In questa notizia si parla di: sapiens - pianeta

Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025

Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025

Sapiens - Un solo pianeta, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni e gli argomenti

Radiocorriere Tv. . La Terra ha molti cuori e molti cervelli, ma ha un solo polmone: l'Amazzonia. La sua resilienza, però, ha un limite, limite che si sta oltrepassando... Con Mario Tozzi, al via la nuova stagione di #Sapiens - Un solo Pianeta, da sabato 20 settem Vai su Facebook

Sapiens – Un solo pianeta: stasera 20 settembre su Rai 3 la puntata ‘Foresta madre’ sull’Amazzonia e la lotta alla deforestazione; Torna Sapiens - Un solo pianeta con l'ottava stagione; Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi torna stasera in tv su Rai 3: sei nuove puntate tra scienza, disastri e consapevolezza.

Amazzonia, polmone del pianeta in pericolo: riparte Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv su Rai 3 - Come fanno gli indios amazzonici a vivere in armonia con la foresta e quali minacce li mettono in pericol ... Lo riporta corrieredellumbria.it

Sapiens - Un solo pianeta, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni e gli argomenti - Con lo speciale "Foresta Madre" Mario Tozzi ci permette di addentrarci in Amazzonia, polmone verde drammaticamente deforestato dall'uomo ... Da today.it