Sapiens – Un Solo Pianeta Mario Tozzi riparte dall’Amazzonia
Tanti sono gli interrogativi sul nostro pianeta che non hanno ancora risposta e a fare luce su alcune questioni di interesse di tutti ci prova Mario Tozzi, che riparte questa sera, sabato 20 settembre, su Rai 3 alle 21:20 dopo La Confessione con una nuova stagione di Sapiens – Un Solo Pianeta. Anticipazioni del 20 settembre 2025. Il programma, prodotto da Rai Cultura, è giunto all’ ottava stagione e in questo nuovo ciclo si apre con l’ Amazzonia, il cuore verde della Terra, i cui battiti però stanno rallentando e il cui stato di salute peggiora. La prima causa è la frammentazione: la foresta pluviale ha bisogno di restare intatta per continuare a svolgere i suoi ruoli, non deve essere intaccata, toccata o trasformata in arredo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La Terra ha molti cuori e molti cervelli, ma ha un solo polmone: l'Amazzonia. La sua resilienza, però, ha un limite, limite che si sta oltrepassando... Con Mario Tozzi, al via la nuova stagione di #Sapiens - Un solo Pianeta, da sabato 20 settem
