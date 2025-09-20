Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 20 settembre
2025. Stasera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Perché i sapiens si accaniscono a deforestare sistematicamente il principale polmone verde del pianeta? Come fanno gli indios amazzonici a vivere in armonia con le risorse e da cosa sono minacciati? Le foreste assolvono ancora il loro compito di assorbire CO2 o si è andati oltre il punto di non ritorno? I sapiens nascono come figli della foresta, perché oggi disconoscono la loro madre? Perché l’Amazzonia è insostituibile e in cosa consiste la sua vera ricchezza? Riparte da questi interrogativi il programma prodotto da Rai Cultura giunto all’ottava stagione. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: sapiens - pianeta
Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025
Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025
Sapiens - Un solo pianeta, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni e gli argomenti
Radiocorriere Tv. . La Terra ha molti cuori e molti cervelli, ma ha un solo polmone: l'Amazzonia. La sua resilienza, però, ha un limite, limite che si sta oltrepassando... Con Mario Tozzi, al via la nuova stagione di #Sapiens - Un solo Pianeta, da sabato 20 settem Vai su Facebook
Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre - 20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Secondo tpi.it
Sapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025 - Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi: stasera un viaggio nel cuore dell'Amazzonia. Segnala superguidatv.it