Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 20 settembre

2025. Stasera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Perché i sapiens si accaniscono a deforestare sistematicamente il principale polmone verde del pianeta? Come fanno gli indios amazzonici a vivere in armonia con le risorse e da cosa sono minacciati? Le foreste assolvono ancora il loro compito di assorbire CO2 o si è andati oltre il punto di non ritorno? I sapiens nascono come figli della foresta, perché oggi disconoscono la loro madre? Perché l’Amazzonia è insostituibile e in cosa consiste la sua vera ricchezza? Riparte da questi interrogativi il programma prodotto da Rai Cultura giunto all’ottava stagione. 🔗 Leggi su Tpi.it

