Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 20 settembre

Tpi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025. Stasera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Perché i sapiens si accaniscono a deforestare sistematicamente il principale polmone verde del pianeta? Come fanno gli indios amazzonici a vivere in armonia con le risorse e da cosa sono minacciati? Le foreste assolvono ancora il loro compito di assorbire CO2 o si è andati oltre il punto di non ritorno? I sapiens nascono come figli della foresta, perché oggi disconoscono la loro madre? Perché l’Amazzonia è insostituibile e in cosa consiste la sua vera ricchezza? Riparte da questi interrogativi il programma prodotto da Rai Cultura giunto all’ottava stagione. 🔗 Leggi su Tpi.it

sapiens 8211 un solo pianeta le anticipazioni sulla puntata di oggi 20 settembre

© Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre

In questa notizia si parla di: sapiens - pianeta

Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025

Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025

Sapiens - Un solo pianeta, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni e gli argomenti

sapiens 8211 pianeta anticipazioniSapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre - 20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Secondo tpi.it

sapiens 8211 pianeta anticipazioniSapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025 - Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi: stasera un viaggio nel cuore dell'Amazzonia. Segnala superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Sapiens 8211 Pianeta Anticipazioni