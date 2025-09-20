Sapete perché Dragon Ball Super è in pausa? La verità sull’incerto futuro della saga

L’ombra dell’ incertezza si allunga sul futuro di Dragon Ball Super. Dopo la scomparsa di Akira Toriyama nel 2024, un’altra figura chiave sembra allontanarsi dalla saga, Toyotarou, il mangaka considerato il suo erede naturale. Un recente leak ha rivelato che Toyotarou sta lavorando a un progetto legato al franchise di Gundam, precisamente illustrazioni per il gioco di carte. Una notizia che ha scosso i fan, abituati a vederlo impegnato esclusivamente sul sequel di DBZ. Cosa significa questo cambio di rotta? È un semplice diversivo o un segnale del definitivo tramonto di Dragon Ball Super? Ricordiamo che, dopo un periodo di pausa, Toyotarou aveva pubblicato uno speciale capitolo, il 104, rassicurando i lettori sul futuro della serie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

