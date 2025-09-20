Saoirse Ronan protagonista antipatica in Bad Apples il regista | Voleva quel tipo di personaggio
La star di Piccole donne ha confessato di aver desiderato di immergersi in un ruolo del tutto diverso da quelli interpretati in precedenza. Jonathan Etzler ha deciso di offrire un ruolo da protagonista a Saoirse Ronan nel suo film di debutto in lingua inglese Bad Apples. Il regista ha confessato che l'attrice irlandese voleva un ruolo non simpatico. In un'intervista per The Hollywood Reporter, Etzler ha dichiarato di aver avvertito Ronan del ruolo che le stava offrendo e lei stessa ha insistito per avere la parte. Saoirse Ronan voleva interpretare un personaggio antipatico "Saoirse era la mia prima scelta" ha confessato il regista "Le abbiamo inviato il progetto e nel giro di una settimana ha risposto, il che è stato fantastico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: saoirse - ronan
Bad apples di saoirse ronan ottiene l’82% su rotten tomatoes
Saoirse Ronan e il marito Jack Lowden hanno dato il benvenuto al loro primo figlio I due sono stati avvistati mentre passeggiavano tranquillamente per Londra spingendo il passeggino. Vai su Facebook
Saoirse Ronan e Jack Lowden paparazzati insieme al loro bambino. - X Vai su X
Saoirse Ronan protagonista antipatica in Bad Apples, il regista: Voleva quel tipo di personaggio.
Saoirse Ronan protagonista antipatica in Bad Apples, il regista: "Voleva quel tipo di personaggio" - La star di Piccole donne ha confessato di aver desiderato di immergersi in un ruolo del tutto diverso da quelli interpretati in precedenza. Scrive movieplayer.it
Saoirse Ronan è diventata mamma: l’attrice e il marito Jack Lowden avvistati con un passeggino! [FOTO] - Un passeggino dissipa ogni dubbio: Saoirse Ronan è diventata mamma! Riporta cinematographe.it