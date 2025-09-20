La star di Piccole donne ha confessato di aver desiderato di immergersi in un ruolo del tutto diverso da quelli interpretati in precedenza. Jonathan Etzler ha deciso di offrire un ruolo da protagonista a Saoirse Ronan nel suo film di debutto in lingua inglese Bad Apples. Il regista ha confessato che l'attrice irlandese voleva un ruolo non simpatico. In un'intervista per The Hollywood Reporter, Etzler ha dichiarato di aver avvertito Ronan del ruolo che le stava offrendo e lei stessa ha insistito per avere la parte. Saoirse Ronan voleva interpretare un personaggio antipatico "Saoirse era la mia prima scelta" ha confessato il regista "Le abbiamo inviato il progetto e nel giro di una settimana ha risposto, il che è stato fantastico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Saoirse Ronan protagonista antipatica in Bad Apples, il regista: "Voleva quel tipo di personaggio"