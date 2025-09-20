Sant' Andrea ore caldissime | cosa succede con Vernaccini e Vedovini jr Ripercussioni sugli altri quartieri

Arezzonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 settembre è in programma la riunione dei soci di Porta Sant'Andrea. Si preannuncia un'assise calda perché l'esito dell'ultimo Saracino, ma soprattutto ciò che è successo dopo, hanno stravolto l'orizzonte giostresco. E il quartiere biancoverde deve ancora assorbire gli stravolgimenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: sant - andrea

