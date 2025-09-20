Santa Lucia Serino nuovo Asilo nido in località San Pietro

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Serino ha il piacere di annunciare che il Cmune risulta ufficialmente destinatario di un Finanziamento per la costruzione di un Asilo Nido Statale sul nostro territorio ~ “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOCALITA’ SAN PIETRO” – CUP: E25E25000110006 – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Santa Lucia Serino, nuovo Asilo nido in località San Pietro

