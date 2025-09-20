Sanremo Padel Tour top player mondiali incantano piazza Colombo
Roma, 20 set. (askanews) – Sold out in piazza Colombo per la seconda giornata delle Finals del Sanremo Padel Tour, dove è andata in scena l’esibizione dei top player mondiali Fede Chingotto (numero 3 del ranking Fip) e Momo Gonzalez (numero 13), che insieme a David Gala e Nachi Sager hanno dato vita a uno show tra colpi spettacolari e l’abbraccio del pubblico. “È il secondo anno che ho il piacere di giocare qui ed è incredibile vedere quanta gente animi la piazza, come se fosse uno degli impianti in cui giochiamo i tornei tutto l’anno – ha detto Chingotto – Significa che questo sport sta crescendo e che può arrivare ovunque e a tutti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
